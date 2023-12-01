النائبة حياة خطاب تشيد بإقبال المصريين بالخارج علي صناديق الانتخابات

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ إن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج اليوم علي صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي انطلقت في أولى أيامها، تؤكد مدى وعيهم وإدراكهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لها اليوم الجمعة بما شاهدته علي مدار اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج داخل 137 مقرا للسفارات والقنصليات ب 121 دولة، مشيرة إلى أن الأجواء كانت بمثابة احتفالية في حب مصر.

وأكدت حياة خطاب أن الإقبال الواسع من المصريين بالخارج يعد خير بداية للانتخابات المصرية، مطالبة جموع المصريين بالداخل والخارج بضرورة المشاركة خاصة أن التصويت في تلك الانتخابات حق وواجب دستوري على كل مواطن.