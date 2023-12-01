لفظ شخص أنفاسة الاخيرة وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل، ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط شرق، شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتم إيداع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة.

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بالمنيا

كانت البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لمستشفى سمالوط التخصصي، نتيجة لحادث تصادم سيارة بموتوسيكل، بالقرب من قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص، تبين مصرع المدعو عبد الحليم خلف، مقيم بقرية الجزائر بمركز سمالوط شرق، وإصابة حسن الشروبي بجروح وسحجات.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان.

إصابة 4 سيدات في انقلاب سيارة بترعة بالأقصر

كما تعرض 4 أشخاص بإصابات متفرقة تنوعت ما بين كسور مختلفة في انقلاب سيارة كانت تقلهم بمنطقة حاجر الضبعية غرب مدينة الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بعد انحراف إطاراتها بترعة على طريق حاجر الضبعية، ما أدى إلى إصابة من بداخلها.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 4 أشخاص

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث ليتبين إصابة كل من: زينب. ع.أ 50 سنة - كسر بالضلوع، يمنى.ع.أ 50 سنة - كسر بالساق الأيمن.

كما أصيب أيضا جراء الحادث كل من: ألفت.س.م 45 سنة - كسر بالقدم اليسرى، منال.م.أ 40 سنة - كسر بالحوض.

نقل المصابين لمستشفى حورس وتحرير محضر، وقامت سيارات الإسعاف على الفور بنقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت غرب مدينة الأقصر.

وحررت الشرطة المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.