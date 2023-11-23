بقصد الإتجار .. ضبط 20 طن سلع مدعمة في حملات على اسواق المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت بالتعاون مع مباحث التموين ، وكافة الجهات المعنية ، من ضبط كميات من السلع المدعمة شملت 20 طن سكر و أرز مدعم .

إلى جانب 3 آلاف و 276 زجاجة زيت تموينى بهدف الإتجار في السوق السوداء ، مؤكدا استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ، لمنع الممارسات الإحتكارية والضرب بيد من حديد ، على كل من تسول له نفسه التلاعب فى قوت المواطنين .

كما أشار المحافظ ، إلى ضبط 48 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، مشددا ، على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية و مديريات ، التموين ، والصحة ، والطب البيطرى ، وغيرها من الجهات الرقابية ، لتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع ، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، والإلتزام بالإشتراطات الصحية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، فى تقريره اليومى أن الحملات أسفرت عن ، تحرير 34 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – تصرف وتجميع)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع منتجات مجهولة المصدر –عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.