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الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بقصد الإتجار .. ضبط 20 طن سلع مدعمة في حملات على اسواق المنيا

المضبوطات
المضبوطات

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت بالتعاون مع مباحث التموين ، وكافة الجهات المعنية ، من ضبط كميات من السلع المدعمة شملت 20 طن سكر و أرز مدعم .

 

إلى جانب 3 آلاف و 276 زجاجة زيت تموينى بهدف الإتجار في السوق السوداء  ، مؤكدا استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ، لمنع الممارسات الإحتكارية والضرب بيد من حديد ، على كل من تسول له نفسه التلاعب فى قوت المواطنين .

 

كما أشار المحافظ ، إلى ضبط 48 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية  ، مشددا ، على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية و مديريات ، التموين ، والصحة ، والطب البيطرى ، وغيرها من الجهات الرقابية ، لتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع ، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، والإلتزام بالإشتراطات الصحية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا  ، فى تقريره اليومى أن الحملات أسفرت عن ، تحرير 34 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – تصرف وتجميع)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع منتجات مجهولة المصدر –عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية