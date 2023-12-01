أمينة خليل تشبة الأميرات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

خطفت النجمة أمينة خليل عدسات الصحافة والإعلام، بإطلالتها الأنيقة والساحرة، وذلك خلال حضورها حفل اطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثالثة، ليلة أمس، بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

أمينة خليل

واستطاعت أمينة خليل أن تعيد موضة الزمن الجميل التي تتسم بالاناقة والجاذبية في آن واحد، وتألقت بفستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، بأكمام طويلة، بظهر مكشوف على شكل قلب، الفستان صمم من قماش ناعم باللون الأسود المزين بحبات الكريستال حول الرقبة، الفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أمينة خليل

وأكملت فخامة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أمينة خليل

وفضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكه مع فرق من الأمام، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه.

أمينة خليل

وظهرت أمينة خليل على الريد كاربت كـ نجمة المصرية وعضوة لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، والتي عبرت عن سعادتها وفخرها بوجودها في المهرجان، وأكدت تحمسها لهذه الدورة لأنها ضمن لجنة التحكيم العام الحالي.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قرر في نسخة هذا العام، عرض أفلام من جميع أنحاء العالم لنخبة من المخرجين وصنّاع الأفلام العالميين، ضمن برنامج "روائع العالم".

أمينة خليل

ويضم البرنامج قائمة لمجموعة من أكثر الأفلام المرتقبة التي تُعرض جميعها لأول مرة في الوطن العربي، ويسلط الضوء على عدد من الاختيارات المتميزة، مثل فيلم "بريسيلا"، وفيلم الدراما "أصل"، المبني على رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعًا "نظام الطّبقات الاجتماعيّة أصل عدم ارتياحنا"، وفيلم "ليلة صامتة" لمخرج أفلام الحركة جون، وتتضمن القائمة الفيلم القصير "دمي"، وفيلم "زوجة الرئيس".

أمينة خليل

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، ويعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة.

أمينة خليل

أمينة خليل من مواليد 26 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية. شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

أمينة خليل

عن حياتها

تنتمي لعائلة فنية، فهي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل، اهتمت بالتمثيل منذ صغرها نظرًا لعائلتها الفنية، حيث درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، والتي تخرجت منها عام 2009، قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة، حيث درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك، وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفارد»، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

أمينة خليل

بجانب التمثيل، كانت تهتم برقص الباليه منذ صغرها، حيث درست الباليه حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي وأستوديوهات أخرى. كما تمتلك موهبة الغناء، ولها تجارب بسيطة في الغناء، وكانت أول تجربة لها مع فرقة مقام، حيث ظهرت في فيديو وهي تؤدي أغنية «يا حبايبنا»، كما أنها شاركت الفنان زاب ثروت في أغنية «نور».

أمينة خليل

حياتها الأسرية

تزوجت من أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب في عام 2015، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، في يوليو 2020، تمت خطبتها على رجل الأعمال «عمر طه».

إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2015

تعرضت لهجوم بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2015 بسبب ظهورها بزيادة وزن. كان لها رد فعل قوي، حيث نشرت صورة بارزة تكشف كل عيوب جسدها وعلقت عليها: «رسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات».

حياتها الفنية

كانت بدايتها في عالم التمثيل من خلال مشاركتها بدور بسيط في مسلسل الجامعة، ثم رشحها المخرج مروان حامد حينما شاهدها تغني في إحدى الحفلات للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل شربات لوز عام 2012. في نفس العام، شاركت في مسلسل طرف ثالت، وحققت من خلاله شهرة، وبدأ الجمهور يتعرف عليها.

في العام التالي، شاركت يسرا للمرة الثانية في مسلسل نكدب لو قلنا ما بنحبش. بعدها توالت أعمالها السينمائية والدرامية، ففي عام 2014، شاركت الفنان عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة، بمشاركة الفنانة لبلبة وإخراج رامي إمام، حققت نجاحًا كبيرًا من خلال تقديم دور نازلي في مسلسل جراند أوتيل عام 2016، حيث خطفت الأنظار بأناقتها وأزياءها التي تدور في الفترة ما بين 1940 و1950.