سرق تليفونها المحمول .. حبس المتهم بإنهاء حياة ربة منزل بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بحبس المتهم بإنهاء حياة ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كشفت أجهزة الأمن في القليوبية غموض العثور على جثة ربة منزل، عثر عليها مقتولة بطعنات عدة داخل منزلها في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أصدرت القرار السابق.

سرق تليفونها المحمول ..حبس المتهم بقتل ربة منزل بالقناطر الخيرية

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل، عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه جار المجني عليها عاطل، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، كما أرشد عن المسروقات وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.

كشف غموض تعرض شقة رجل أعمال للسرقة بالخصوص

كما نجحت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، في كشف غموض تعرض شقة أحد رجال الأعمال للسرقة بمنطقة الخصوص.

اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا، يضم 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات، قاموا بسرقة محتويات الشقة، وجرى ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم.