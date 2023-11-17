صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكابلات التالفة بمدينة الخصوص

استمرار أعمال تحسين الخدمات وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة وتأمينها وعزلها وتغيير الكابلات التالفة بمدينة الخصوص.

بناء على تعليمات معالى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتوره /سلوى أبو العنين رئيس مدينة الخصوص بالاهتمام ورفع كل الخدمات ذات الصلة بالمواطن والمضى نحو تحسينها.

قامت إدارة الكهرباء بمجلس مدينة الخصوص اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 بأعمال تغيير الكابلات التالفة وصيانة الكشافات والولاعات بشارع ترعة الإسماعيلية ومحور الرشاح العمومى كما قامت بصيانة أعمدة الإنارة وتأمينها وعزلها حفاظاً على سلامة المواطنين.



كما شددت الدكتورة /سلوى أبو العنين بضرورة الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية للكهرباء وكل الخدمات وإصلاح الأعطال فورا والحرص على شعور كل مواطن بالراحة والرضا التام من خلال رفع كفاءة مستوى أداء الخدمات التى يتلقاها المواطنين في حياتهم اليومية.