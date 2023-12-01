سفير مصر بتونس.. صورة حضارية تسود عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

أكد سفير مصر بتونس السفير إيهاب فهمي، حسن سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الجمعة، منوها بالصورة الحضارية، التي تسود تلك العملية.

وكان السفير المصري في استقبال الناخبين باللجنة الفرعية للانتخابات؛ للتأكد من توفير التسهيلات، لمن يحق لهم المشاركة والإجابة على أي استفسار من أعضاء الجالية المصرية.

وعبر السفير إيهاب فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن سعادته بـ"الأجواء المفعمة بالروح الوطنية والصورة الحضارية"، التي قدمها أعضاء الجالية المصرية بتونس، عبر ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم، مصطحبين أبنائهم خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام في بناء مستقبلهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).