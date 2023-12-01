رومانيا بتفرح..
سفير مصر فى رومانيا يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024
أدلى السفير المصرى فى رومانيا، مؤيد الضلعى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد دقائق من فتح أبواب السفارة لاستقبال الناخبين المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم، كما أدلت بصوتها المستشارة مروة شعير نائب السفير.
كما أدلى المستشار دكتور نادر شبل قنصل السفارة المصرية برومانيا بصوته:
كما حرص أبناء الجالية المصرية فى رومانيا على المشاركة فى التصويت، وكان أول المصوتين فى الانتخابات اللورد يشار حسن عباس حلمى، الذى حضر إلى مقر السفارة فى تمام الساعة 8:15 صباحًا.
كما أدلى الإعلامى د.عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين برومانيا، وسفير الإعلام العربى برومانيا، بصوته وسط فرحة عارمة بجو الانتخابات الرئاسية الديمقراطية وسط عرس انتخابى برومانيا.