الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليونان تدعو للالتزام بخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ قبل 2023

اليونان
اليونان

أفادت وزارة البيئة اليونانية اليوم /الجمعة/ بأن الوفد اليوناني المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المنعقد حاليا في الإمارات، سوف يؤكد موقف البلاد المتمثل في ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الطموحة وجهود التكيف مع تغير المناخ قبل عام 2030 وبعده.

 

ونقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية عن بيان الوزارة القول إن الهدف الرئيسي للبلاد هو تعزيز الجهود، على المستوى العالمي، لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على التكيف مع المناخ، والتي من شأنها أن تحافظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

 

ووفقا للبيان، يستلزم ذلك أخذ النتائج العلمية في الاعتبار بشأن الحاجة إلى تخفيضات جذرية وفورية في الانبعاثات، إلى جانب تنفيذ إجراءات للتكيف مع تغير المناخ الذي لا مفر منه في هذا العقد للحد من الآثار المدمرة على الناس والنظم البيئية.

 

وسيتم تمثيل اليونان في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ في دبي من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير البيئة والطاقة ثيو سكايلاكاكيس، ووزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراغوجيانيس، ووزيرة الدولة للبيئة والطاقة ألكسندرا سودوكو.

مواد متعلقة

المصريون في الخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية (بث مباشر)

سفير مصر لدى فرنسا: إقبال كثيف على مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة (فيديو)

صيد 2006 يهزم وراق العرب.. وصيد 2003 يتعادل أمام دياموند بدورى الجيزة

افتتاح بطولة أفريقيا للشراع مصر 2023 المؤهلة لأولمبياد باريس
الجريدة الورقية