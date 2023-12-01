سفير مصر لدى فرنسا: إقبال كثيف على مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة (فيديو)

أكد سفير مصر لدى فرنسا، السفير علاء يوسف، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المصريين في فرنسا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، ويأتي ذلك رغم أن اليوم الجمعة هو يوم عمل بفرنسا، وهذا ما لفت انتباه الجميع بتوافد أعداد كبيرة منذ الساعة الـ9 صباحًا.

تعليق سفير مصر لدى فرنسا عن اليوم الانتخابي الأول:

أشار سفير مصر في فرنسا، خلال حواره مع كاميرا “القاهرة الأخبارية”، من إحدى لجان الاقتراع في فرنسا، إلى أن الظروف الجوية السيئة والطقس السيئ الذي تشهده فرنسا خلال الفترة الحالية لم يكن يحول أمام الناخبين للوصول إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن سفارة مصر في فرنسا كانت آخذه في الاعتبار مشكلة الطقس السيئ وتم التجهيز أمام السفارة لمراعاة الظروف الجوية.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارًا بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 26 لسنة 2023 المنظم لقواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنًا الرقم القومي.

كما جاء بالقرار أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وكانت الهيئة الوطنية أصدرت قرارًا بقواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت، وكذا إجراءات الطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجنة العامة والبت فيه.