أدعية يوم الجمعة وأفضل أوقات الاستجابة

الدعاء يوم الجمعة من السنن المستحبة في هذا اليوم العظيم، فقد ورد أن فيه ساعة استجابة يقبل الله سبحانه وتعالى فيه الدعوات ويحقق الأمنيات.

أنواع الدعاء يوم الجمعة

الدعاء يوم الجمعة مفتوح بكل صيغ الدعاء التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويمكن الدعاء بالصحة والستر وراحة القلب وتفريج الهم والكرب والدعاء للنفس وللوالدين وللأبناء ولسعة الرزق وغيرها من الحاجات.

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

ورد في السنة النبوية ذكر ساعة الاستجابة لدعاء يوم الجمعة، وقيل أن هذه الساعة هي آخر ساعة بين العصر والمغرب في يوم الجمعة.

أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الغروب

من أفضل صيغ دعاء يوم الجمعة قبل الغروب قول:

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.