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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بالإعلام والشعارات.. الجالية المصرية في فرنسا وأيرلندا تشارك بكثافة في الانتخابات الرئاسية

يدلي المصريون في
يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

اصطف آلاف الناخبين المصريين المقيمين في باريس، منذ التاسعة من صباح الجمعة، أمام مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية،  مرددين الأغاني الوطنية المعبرة عن حب الوطن.

وفتحت سفارة مصر في باريس الباب أمام أبناء الجالية المصرية بفرنسا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.

فيما كشف أحمد صبح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في دبلن بإيرلندا، كواليس تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أنه في دبلن هناك شقين بخصوص الاستعداد للانتخابات، الأول يتعلق بالسفارات والتحضيرات اللوجستية وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس.

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بالأعلام.. المصريون يحتفلون في إيطاليا بانطلاق انتخابات الرئاسة

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مشاركة كثيفة للمصريين بالكويت في أول أيام انتخابات الرئاسة (فيديو)

وأضاف، خلال رسالة له على الهواء على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن الشق الثاني يتعلق بخلية عمل لاستقبال استفسارات المواطنين حول عملية الاقتراع، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يقبلون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من جميع الفئات.

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

 

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