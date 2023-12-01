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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بالأعلام.. المصريون يحتفلون في إيطاليا بانطلاق انتخابات الرئاسة

مصريون في إيطاليا
مصريون في إيطاليا

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، جانب من احتفال المواطنين المصريين في العاصمة الإيطالية روما بالأعلام المصرية قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إذ فتحت سفارة مصر فى روما الباب أمام أبناء الجالية المصرية فى اليونان، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد زارت العاصمة الإيطالية روما، رابع لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث استقبلها السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، والسفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان.

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