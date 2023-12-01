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السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش قمة المناخ في دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الإندونيسي يستعرض تقدم بلاده المحرز في المناخ بمؤتمر "كوب 28"

جوكو ويدودو
جوكو ويدودو

أفادت وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية سيتي نوربايا باكار، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سوف يستعرض التقدم الذي أحرزته البلاد في العمل المناخي والجهود المكثفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات الغابات والطاقة والصناعة والنفايات في الزراعة والثروة الحيوانية، خلال جلسات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28" الذي يعقد حاليا في الإمارات.

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ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن الوزيرة سيتي قولها إن الرئيس جوكو وصل إلى دبي أمس لحضور افتتاح المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف ونقل بيان إندونيسيا الوطني بشأن السياسات والالتزامات في التغلب على تغير المناخ.

 

وأشارت إلى أن الرئيس جوكو سيحضر المنتدى متعدد الأطراف مثل مجموعة الـ 77 واجتماعًا مع رئيس وزراء النرويج، بالإضافة إلى الحديث عن قضية تحول النظام الغذائي وتحديات تغير المناخ.

 

وتابعت الوزارة أن انبعاثات الكربون في إندونيسيا سجلت 1.84 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 ثم انخفضت إلى 1.05 جيجا طن في عام 2020، و1.14 جيجا طن في عام 2021، و1.20 جيجا طن في عام 2022.

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