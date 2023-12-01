التين والزيتون.. فاكهتان مباركتان في القرآن الكريم

طعام في القرآن الكريم

يقسم الله تعالى في سورة التين بالتين والزيتون، مما يدل على أهميتهما بالنسبة لجسم الإنسان، وقد اكتشف العلماء حديثًا أن مادة الميثالونيدز، التي توجد في كل من التين والزيتون، لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

إعطاء الجسم الطاقة والحيوية.

خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

تقوية القلب.

إزالة أعراض الشيخوخة.





فوائد التين

تنظيم ضغط الدم: يحتوي التين على البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم، الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم إذا زادت نسبته.

إنقاص الوزن: يحتوي التين على الألياف، التي تشعر الإنسان بالشبع وتساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام.

تحسين الهضم: تساعد الألياف الموجودة في التين على تخفيف الاضطرابات الهضمية وتنظيم حركة الأمعاء ومعالجة الإمساك.

الوقاية من سرطان الثدي: يحتوي التين على الكالسيوم ومضادات الأكسدة، التي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي.

تقوية العظام: يحتوي التين على الكالسيوم والفوسفور، اللذان يساعدان على تقوية العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين الإبصار: يحتوي التين على فيتامين A، الذي يساعد على تحسين الإبصار.

فوائد الزيتون

الوقاية من أمراض القلب: يساعد الزيتون على خفض ضغط الدم المرتفع ومنع تراكم الكوليسترول في الشرايين، مما يحمي القلب من الإصابة بالأمراض.

فقدان الوزن: يساعد الزيتون على حرق الدهون في الخلايا الدهنية وزيادة هرمون السيروتونين، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع وتناول كميات أقل من الطعام.

الوقاية من السرطان: يحتوي الزيتون على مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.

تخفيف الألم: يحتوي الزيتون على مركبات تساعد على تخفيف الألم.

تحسين صحة البشرة والشعر: يحتوي الزيتون على أحماض دهنية وفيتامينات ومضادات أكسدة، التي تساعد على تحسين صحة البشرة والشعر.

تحسين الرؤية: يحتوي الزيتون على فيتامين E، الذي يساعد على حماية العين من الإصابة بأمراض العيون.

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