العسل طعام أهل الجنة " فيه شفاء للناس"

الطعام في القرآن الكريم

العسل هو سائل سكري حلو ينتج من رحيق الأزهار عن طريق النحل، وقد ذكر العسل في القرآن الكريم في موضعين، أحدهما في سورة النحل، والآخر في سورة محمد.

في سورة النحل، يقول الله تعالى: (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69).

في هذه الآية، يأمر الله تعالى النحل ببناء أعشاشها في الجبال والأشجار، ثم يأكل من كل الثمار، ثم يشرب من الرحيق الذي جمعته. ويخرج من بطونها شراب مختلف الألوان، فيه شفاء للناس.

والمقصود بالشفاء في سورة النحل، هو شفاء جميع الأمراض، سواء كانت أمراضًا عضوية أو نفسية أو روحية، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن للعسل العديد من الخصائص العلاجية، ومنها:

الخصائص المضادة للميكروبات: حيث يقتل العسل العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات.

الخصائص المضادة للالتهابات: حيث يساعد العسل على تقليل الالتهابات في الجسم.

الخصائص المضادة للأكسدة: حيث يساعد العسل على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة.

في سورة محمد، يقول الله تعالى: (فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى).

في هذه الآية، يصف الله تعالى صفات الجنة، ومنها أنها تحتوي على أنهار من العسل المصفى.

وهذا يدل على أن العسل هو من الأطعمة التي يحبها الله تعالى، ويفضلها لأهل الجنة.

فوائد العسل

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: حيث يساعد العسل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

خفض ضغط الدم: حيث يساعد العسل على توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: حيث يساعد العسل على الهضم، ومنع الإمساك، وقتل البكتيريا الضارة في المعدة.

تعزيز جهاز المناعة: حيث يساعد العسل على تنشيط جهاز المناعة، ومقاومة الأمراض.

تحسين صحة البشرة: حيث يساعد العسل على ترطيب البشرة، وعلاج حب الشباب، وإزالة البقع الداكنة.

تحسين صحة الشعر: حيث يساعد العسل على ترطيب الشعر، ومنع تساقطه، وعلاج قشرة الرأس.

نصائح لتناول العسل

يفضل تناول العسل الطبيعي غير المضاف إليه أي مواد أخرى.

يفضل تناول العسل على معدة فارغة، حيث يكون امتصاصه أفضل.

يمكن تناول العسل بمفرده، أو استخدامه في الطهي أو الحلويات.

يجب عدم الإفراط في تناول العسل، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.