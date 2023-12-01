كارمن سليمان تطل بالأبيض في جدة

خضعت الفنانة كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر الانستجرام، اثناء تواجدها في جدة لاحيائها حفلاتها الغنائية.

وبدت كارمن سليمان بإطلالة ناعمة، من اختيار خبيرة الموضة yk، والفستان حمل توقيع مصمم الأزياء Elio Abou Fayssal، حيث ارتدت فستان طويل مجسم مكشوف الظهر، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض المزين بحبات الكريستال بأكمله، مما عكس قوامها الرشيق وذوقها الرفيع.

أما من الناحية الجمالية، فضل مصفف الشعر مالك سامي في اعتماد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع بساطة فستانها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

كارمن سليمان

كارمن سليمان (7 أكتوبر 1994 -)، مطربة مصرية، فازت بلقب «نجمة العرب» من برنامج آراب آيدول للموسم الأول.

حياتها الشخصية

ولدت كارمن سليمان في عائلة محافظة، ودخلت برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار وأراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفنى حتى الآن. كما حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

المسيرة الفنية

ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة.

وفازت المشتركة المصرية كارمن سليمان بلقب «أراب آيدول» في موسمه الأول بعد أن حصدت أعلى نسبة اصوات من قبل الجمهور. وفازت أيضًا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي، وعقد لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية.

وحصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

طرحت كارمن سليمان ألبومها الأول «أخباري» من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014. وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة. كما اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية «عظمة على عظمة» وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.

وتعتبر كلام كلام أول أغنية لكارمن والتي طرحتها في 4 من مارس عام 2013.

وفي أعمالها في الرسوم المتحركة، رشحت كارمن سليمان لدور آنا من فيلم ملكة الثلج وأنتهى الأمر بإعطائه لشروق صلاح الشريف، بينما أدت كارمن سليمان الدور الغنائي لموانا من فيلم ديزني الكلاسيكي موانا.