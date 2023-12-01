توافد الجالية المصرية بتونس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توافدت الجالية المصرية من مختلف أنحاء الجمهورية بتونس منذ بدء العملية الانتخابية اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في أول أيام التصويت للمصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد 3 ديسمبر الجاري.

وحرص أبناء الجالية المصرية بتونس على اصطحاب أبنائهم خلال المشاركة والتصويت في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ويأتي ذلك فى إطار إيمانهم بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية بهدف دعم وطنهم .. مثمنين دور السفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس بتسهيل كافة الإجراءات والتيسيرات لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية .

فمن جانبه أكد أيمن الحداد مصري مقيم بتونس منذ 7 سنوات فى تصريحات خاصة لـ أ ش أ قبل الدخول إلى مبنى السفارة المصرية على تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشاد بدور السفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس فى توضيح كافة المعلومات الخاصة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية عن طريق جميع الوسائل الاجتماعي ، وكذلك تواصله الدائم مع الجالية بعقد اللقاءات .

واتفق معه أيمن صالح مصري مقيم بتونس منذ 11 سنة ، مؤكد أن الوقت الحالي يلزم أن نقف جميعا مع وطننا ونسانده .

ونوه بأن السفارة لعبت دورا مهما فى تشجيع الجالية على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابات الرئاسية 2024 .

ومن جانبه أكد هاني ناصر مصري مقيم بتونس صاحب مطعم فى سوسة ، أنه قطع مسافة كبيرة ليصل إلى تونس العاصمة للمشاركة في الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، منوها بأن صوته أمانة ويجب أن تكون فى محلها لنهضة ورفعة وطنه.

فيما أكد مصطفى محمود مصري مقيم في تونس منذ 17 عاما أنه حرص على المشاركة والتصويت لأنه واجب وطني يجب القيام به.

ونوه بأن السفير إيهاب فهمى السفير المصري بتونس عقد العديد من اللقاءات لتوضيح كافة المعلومات الخاصة بالإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.