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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن يستضيف غدا اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

علم الأردن
علم الأردن

يستضيف الأردن، غدا الخميس، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.

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الأردن والأمم المتحدة يبحثان سبل تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات إلى غزة

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"الناتو": تواصل المحادثات مع الأردن لافتتاح مكتب إقليمي يعزز الشراكة

ومن المقرر أن يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، والتخفيف من الوضع المأساوي هناك.

 

ويعقد الاجتماع، طبقا لوكالة الأنباء الأردنية، في جلسات مغلقة ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة" للتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر.

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