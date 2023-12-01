عاجل
السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش قمة المناخ في دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى منصور للوفد: "يوم عاصم جدًا" تناقش تأثير السوشيال ميديا على الأجداد والأطفال

مصطفى منصور
مصطفى منصور

أعرب الفنان مصطفى منصور، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية "يوم عاصم جدًا"، لافتًا إلى أن ما جذبه للمشاركة في العرض أنه يناقش قضية موجودة حاليًا وتتناول فكرة تأثير السوشيال ميديا بداية من الأجداد حتى الأطفال.

txt

عمرو حسان : "يوم عاصم جدًا" يرصد مشاكل عصر السوشيال ميديا وما قبله

وأكد "منصور"، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، أن العرض يحتوي على وجود فقرات غنائية، مضيفًا أنه لم يقدم ذلك من قبل وحرصت على معرفة رد فعل الجمهور عليه وسعدت بردود فعلهم عليه.

تفاصيل مسرحية يوم عاصم جدًا

مسرحية يوم عاصم جدا، بطولة مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي، بالاشتراك مع مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد.

يشار إلى أن العرض موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.

مواد متعلقة

فتح باب تسجيل للمشاركة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

فرقة التراث تحتفل بذكرى ميلاد فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

موعد حلقة دعاء فاروق وزوجها في برنامج "واحد من الناس"

الساقية تستقبل حفل إنشاد ديني على مسرحها.. الليلة

المكرّمون في حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

تعرف على شخصية أحمد الفيشاوي في "عادل مش عادل"

التفاصيل الكاملة للعرض المسرحي "النقطة العميا" قبل انطلاقه.. الليلة

تفاصيل وموعد معرض صور مكتبة مصر الجديدة
الجريدة الورقية