عمرو حسان : "يوم عاصم جدًا" يرصد مشاكل عصر السوشيال ميديا وما قبله

أعرب المخرج عمرو حسان، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي يوم عاصم جدًا، لافتًا إلى أن فكرة العرض جاءت إلية بعد حالة الجفاء والبعد التي سببتها السوشيال ميديا نزرًا لأن الجيل الحالي أصبح مفتقد ما عاصرناه ما قبل السوشيال ميديا.

وأكد "حسان"، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، أنه كان حريص قدر المستطاع أن يقدم مجموعة متنوعة من المشاكل التي تواجهنا خلال عصر السوشيال ميديا وقبله.

وعن اختيار فريق العمل قال : "أحب دائمًا الممثل المبدع بجانب الإلتزام وان يكون لديه كيميا مع زملائه".

وعن تعاونه مع الفنانين مصطفى منصور وهايدي رفعت، قال : "عرض يوم عاصم جدًا يعد التعاون الثاني مع مصطفى منصور بعد مسرحية الحادثة الذي حقق نجاح كبير جدًا وحصد العديد من الجوائز وقته عرضه وبعدها أصبح هناك كيميا تجمعنا في العمل وعلى الرغم من المجهود الكبير الذي بذله في هؤلاء العروض إلا أنه لديه الكثير من الموهبه لا يراها الجمهور حتى الأن".

وأضاف : "أما هايدي فكانت إكتشاف بالنسبة لي فهي بالطبع فنانة موهوبة ولكنها تحب الشغل وملتزمة جدًا فهي بالنسبة لي من المكاسب بجانب فريق العمل".

وعن الإرتجال على المسرح قال : "أسمح بذلك وقت البروفات لاختيار أفضل افيه ومناقشته حتى تخرج المسرحية بشكل يليق بالجمهور المُشاهد ولكن وقت العرض أرفض الإرتجال تمامًا للمثل على خشبة المسرح".

وعن العرض قال : "نواصل عرض الموسم الثاني للمسرحية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح السلام، ويأتي العرض في ظل سوء الظروف العالمية التي تشهدها البلاد ولكن ردود فعل الجمهور على العرض ونسبة الإقبال جيدة جدًا ".