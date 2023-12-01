هيئة الفولبرايت تقدم منح لطلاب الجامعات التكنولوجية

عقدت الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت اجتماعًا مع الدكتور أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ لمناقشة المنح التي تقدمها هيئة فولبرايت لطلاب الجامعات التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور د. محمد وطني الخبير الفني بالجامعات التكنولوجية، ود. ممدوح سيد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي، ورؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية، ومديري الكليات التكنولوجية، بالإضافة إلى نُخبة من المهتمين بالتعليم في مصر.

برنامج فولبرايت رائد للتبادل التعليمي والثقافي

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المُتبادل من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمُدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمُساهمة في إيجاد حلول للقضايا المشتركة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين من هيئة فولبرايت، خاصة في ظل علاقات التعاون المُثمرة، والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة ماجي نصيف أهمية التعاون المُثمر بين هيئة الفولبرايت ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة الطلاب، مشيرة إلى حرص الهيئة على دعم وتأهيل الطلاب للالتحاق بالمنح المقدمة من الهيئة.

واستعرضت د. ماجي نصيف الدورات التدريبية والمنح الدراسية التي تقدمها هيئة الفولبرايت، والمهارات التي يكتسبها الطلاب بعد الحصول على تلك الدورات، مؤكدة على حصول الطلاب على دورات تدريبية لتأهيلهم للالتحاق بالمنح المُقدمة من الهيئة.

ومن جانبه، أشاد د. أحمد الصباغ بالجهود التي تُقدمها هيئة الفولبرايت في دعم ورعاية الطلاب من خلال تذليل العقبات لتقديم المنح لهم، مشيرًا إلى فتح باب الجامعات التكنولوجية لعمل مقابلات شخصية لطلابها من أجل انتقاء الطلاب لتأهيلهم للالتحاق بمنح الكليات المجتمعية بعد الحصول على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس على حدِ سواء.