أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 80.69 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-12-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 80.69 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.86 دولار للبرميل، وتتجه الأسعار لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالى.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، قد أعلننت أن عددًا من الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" ستخفض طوعًا إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2024 للحفاظ على استقرار السوق.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فى بيان أمس، أن هذه التخفيضات الطوعية ستحسب من مستوى الانتاج المطلوب لعام 2024 الذي تحدد في اجتماع الأوبك في الرابع من يونيو الماضي وهي تضاف إلى التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها في أبريل 2023 ومددت حتى نهاية عام 2024.

وتابعت منظمة "أوبك"، أن هذه التخفيضات الطوعية جاءت من " السعودية مليون برميل يوميا والعراق 220 ألف برميل يوميا والإمارات 163 ألف برميل يوميا والكويت 135 الف برميل يوميا وكازاخستان 82 ألف برميل يوميا والجزائر 51 ألف برميل يوميا وعمان 42 ألف برميل يوميا لافتا أن هذه التخفيضات تأتي إلى جانب خفض روسيا الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا تتكون من 300 ألف برميل نفط و 200 ألف برميل مواد مكررة.

وقالت الأوبك في بيان آخر لها، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، إن الاجتماع الوزاري الـ36 لتحالف أوبك بلس، أكد مجددا التزام الدول المشاركة المستمر ب "إعلان التعاون" بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، ورحب الاجتماع بوزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا الذي ستنضم بلاده إعلان التعاون لتحالف أوبك بلس مطلع يناير المقبل.