أرقام نارية لـ الهلال والنصر قبل قمة الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية إلى إستاد الملك فهد الدولي لمتابعة قمة الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



تتسم مواجهات الهلال والنصر بالندية القوية والزخم الجماهيري والإعلامي الكبير، ما جعله واحدة من أقوى ديربيات الكرة على مستوى العالم في الفترة الأخير، بعد استقطاب أبرز نجوم الساحرة المستديرة في الصيف الماضي.



وتبدأ مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، بالإضافة للساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ويملك الهلال والنصر أرقام مميزة وقوية هذا الموسم في ظل صراع الثنائي على اللقب حيث يأتي الزعيم متصدرا برصيد 38 نقطة، خلفه النصر وصيفا بفارق 4 نقاط، ويأمل العالمي في الانتصار من أجل تقليص الفارق بينهما، فيما يهدف الهلال لتحقيق الفوز وتعزيز صدارته في جدول الترتيب.





أرقام نارية لـ الهلال والنصر في الدوري السعودي:



يملك فريق الهلال بقيادة خورخي جيسوس أرقاما مميزا في الدوري السعودي لهذا الموسم بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.



ويعتبر الهلال أقوى خط هجوم هذا الموسم في مسابقة الدوري السعودي بعدما سجل لاعبوه 43 هدفا خلال 14 مباراة فيما أحرز لاعبو العالمي 39 هدفا.



كما يعد الزعيم أقوى خط دفاع في الدوري السعودي لهذا الموسم بعدما لم تتلقى شباكه سوى 8 أهداف فقط، فيما يأتي النصر في المركز الخامس كأقوى دفاع، بعدما سكنت شباكه 15 هدفا.



ويعتلي "الدون" كريستيانو رونالدو قائد النصر ترتيب هدافي مسابقة الدوري السعودي برصيد 15 هدفا خلفه الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بعد إحرازه 11 هدفا خلفه زميله البرازيلي مالكو بـ 9 أهداف.