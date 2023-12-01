موعد قمة الهلال والنصر في دوري روشن ..والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق النصر مساء اليوم الجمعة على إستاد الملك فهد الدولي وذلك في قمة الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتذاع أحداث قمة الهلال والنصر بشكل حصري عبر قناة “ SSC1 HD ” بصوت المعلق أحمد النفيسة و فارس عوض.

ترتيب الفريقين قبل قمة اليوم

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري رشن برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة .

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

تشير نتائج المواجهات التاريخية بين الفريقين إلى تفوق الهلال بتسجيله 40 انتصارًا بمعدل تهديفي بلغ 146 هدفًا، مقابل 30انتصارًا للنصر بمعدل تهديفي 114 هدفًا، في حين كتب التعادل نتيجة 30 مباراة أخرى بينهما.

ويستقبل ملعب الملك فهد الدولي مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

تتسم مواجهات الهلال والنصر في السنوات الأخيرة، بالزخم الجماهيري والإعلامي الكبير، جعله واحدة من أقوى ديربيات الكرة على مستوى العالم، بعد استقطاب أبرز نجوم الساحرة المستديرة في الصيف الماضي.