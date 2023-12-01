بحجة القروض.. سقوط سيدة لقيامها بالإستيلاء على بيانات عملاء إحدى الشركات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدرسة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة ، بتلقيها إتصال من سيدة إدعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الإستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الإئتمانى لحسابها بالشركة المشار إليها، وإستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة وإستخدمته فى عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكترونى من حساب المبلغة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (عاطلة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – بطاقتى دفع إلكترونى بإسم المتهمة – دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الإستهلاكية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.