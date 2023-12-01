سفير مصر لدى الجزائر .. انطلاق عملية تصويت أفراد الجالية المصرية بنجاح

أكد سفير مصر لدى الجزائر الدكتور مختار وريده انطلاق عملية تصويت أفراد الجالية المصرية بنجاح ، صباح اليوم الجمعة ، في أول أيام الاقتراع وفقا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح السفير المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في تمام التاسعة صباح اليوم انطلقت عملية التصويت في السفارة المصرية بعد إتمام كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملية تصويت أعضاء الجالية المصرية المتواجدة عبر كافة الولايات الجزائرية.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع أعضاء الجالية المصرية المقيمة في الجزائر، وتحديث بياناتهم، وتم تنظيم حفل استقبال لرموز الجالية بمقر السفارة والتأكيد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشار السفير وريده إلى أنه تم نشر القواعد المنظمة لعملية التصويت على الصفحة الرسمية للسفارة على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تسهيل الوصول إلى كافة أعضاء الجالية الموزعة على مختلف الولايات الجزائرية الأخرى بجانب العاصمة.

وتابع قائلا إن السفارة المصرية ترحب بكافة المصريين المتواجدين بالجزائر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.