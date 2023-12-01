الوطنية للانتخابات: 106 مقرات تم انطلاق التصويت بها في الخارج

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة “إكسترا نيوز”.

الوطنية للانتخابات تتابع انتخابات المصريين بالخارج

وتابع المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات الإنتاخبية من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم، والذي بدء فيها عملية التصويت.

وأوضح المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم فتح حتى الآن 106 لجنة انتخابية حول العالم، وهناك 137 مقر بـ101 دولة عربية وأجنبية أخرى.

وفي وقت سابق، قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، “ابتدينا بداية مرحلة عملية التصويت للمصريين في الخارج على مستوى العالم، بداية أول دولة بيتم فيها إجراء التصويت هي في سفارة مصر في نيوزيلندا، ونظرًا لفروق التوقيت، فإن الساعة هناك التاسعة صباحًا بتوقيت مصر العاشرة مساءً”.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، قائلًا: “تعتبر أول لجنة يتم فتح التصويت فيها للمصريين في الخارج، وتباعًا في غرفة العمليات في الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرين من الآن حتى انتهاء التصويت تباعًا، وفتح كل المقرات خارج مصر”.



وتابع: “وإن شاء الله نطلعكم أول بأول على كل المستجدات، عندنا بث مباشر لمعظم السفارات التي بها كثافات بالخاص دول الخليج، وروما وفرنسا ولندن وأمريكا، تباعا هنحيطم بالمستجدات من منطلق الشفافية والإعلان عن كل الأحداث التي ستجرى خلال عملية تصويت المصريين في الخارج”.