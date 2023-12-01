الملك تشارلز يعرب عن أمله... إضافة ثانية وأخيرة

دعا الملك تشارلز إلى أنه بعد كل هذه العقود، هناك حاليا زيادة في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسبة 30% مما كان عليه الحال في السابق، وزيادة في غاز الميثان بنسبة 40%، مضيفا أنه على الرغم من حدوث بعض التقدم المهم إلا أننا لا نزال بعيدين عن المسار.

وشدد على أن هناك حاجة إلى اتخاذ فعل حقيقي، لافتا إلى الأعاصير المتكررة التي تضرب الدول الجزرية مثل جمهورية الدومينيكان، والفيضانات غير المسبوقة التي تواجها دول مثل الهند وبنجلاديش وباكستان، وموجة الجفاف التي تعاني منها شرق إفريقيا.

وأضاف الملك تشارلز أن كندا أيضا شهدت خلال الصيف الماضي حرائق غابات غير مسبوقة، وما خلفته من دمار وفقدان في الأرواح وإطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، داعيا إلى القيام بإصلاح سريع واستعادة للطبيعة المبنية على التناغم والتوازن، وإلا فإن "اقتصادنا وقدرتنا على البقاء سيعرضان للخطر".

وقال الملك تشارلز إنه بينما نحن نعمل نحو مستقبل خال من الكربون، يجب أن نعمل على قدم المساواة بإيجابية حيال الطبيعة.

وأضاف أن التعامل مع تغيرالمناخ هي وظيفتنا جميعا وأن التغير سيحدث عندما نعمل معا، وعندما نتبنى قرارات تجعل عالمنا مستداما، بدلا من التصرف وكأن ليس هناك أي حدود أو عواقب لأفعالنا، مؤكدا أن آمال الجميع تنعقد على القرارات التي يتخذها القادة في هذه القمة.