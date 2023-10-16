كريم تعرض ابتكاراتها للتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جيتكس 2023

تمكنت خدمة Careem Bike، خدمة الدراجة الإلكترونية على تطبيق Careem Everything، من إزاحة أكثر من 2,976,482 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 834 سيارة تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون منذ إطلاقها في عام 2020، مما يدعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، في عام 2023، تم استكمال 53% من رحلات كريم لنقل الركاب باستخدام السيارات الهجينة أو الكهربائية. يقدم أسطول كريم في الإمارات العربية المتحدة حاليًا أكثر من 75 سيارة تسلا كهربائية وأكثر من 1400 سيارة هجينة. وتصدر السيارات الهجينة ثلث الانبعاثات التي تصدرها محركات الاحتراق الداخلي.

قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "بينما تشرع دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلة طموحة للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، يسعدنا أن نرى المزيد والمزيد من الأشخاص يساهمون في التخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال اختيار الدراجات. تقاسم للنقل. نحن فخورون أيضًا بأن أكثر من نصف رحلات كريم في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تم استكمالها بمركبات هجينة أو كهربائية. ونحن نتطلع إلى زيادة عدد سيارات الأجرة والليموزين الهجينة أو الكهربائية في دبي للمساهمة في بناء مدينة أكثر استدامة.

قال سامي أمين، المدير الأول للعمليات في كريم: “أصبحت كريم بايك الآن واحدة من أكبر شبكات مشاركة الدراجات الهوائية المساعدة في العالم، مما يدل على أن سكان دبي والسياح يختارون بنشاط وسائل نقل أكثر استدامة. نحن متحمسون للدخول في شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات لتنمية Careem Bike والوصول إلى مرحلة فارقة تتمثل في إزاحة ما يقرب من 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.

تم إطلاق Careem Bike بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، وقد تطورت لتصبح واحدة من أكبر شبكات مشاركة الدراجات المساعدة على الدواسات في العالم. يتم استخدام دراجات كريم من قبل المقيمين والسياح على مدار العام، حتى طوال أشهر الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تسجيل أكبر عدد من المستخدمين النشطين شهريًا في مارس 2023 بواقع 26,557، بينما في شهري يوليو وأغسطس 2023، كان تطبيق Careem Bike لا يزال يستخدم بمتوسط 11,034 مستخدمًا نشطًا شهريًا.