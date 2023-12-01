اللجان الانتخابية تشهد إقبالا كثيفا من المصريين بالخارج منذ بداية عمليات الاقتراع

انطلق صباح اليوم ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والتى تجرى في ١٣٧ سفارة وقنصلية في ١٢١ دولة على مستوى العالم ، وتبدأ عمليات التصويت للمصريون في الخارج وتستمر ثلاثة أيام، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة .

و شهدت مقرات اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا منذ بدء عمليات الاقتراع ، في مشهد مشرف وعبر الناخبين عن سعادتهم ،بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، التى ستعبر عن إرادتهم وانتمائهم ، ورد الجميل للوطن ، كما أن الانتخابات ستكون بمثابة احتفال وطنى تشارك فيها جميع الفئات ، وناشدوا الشباب بضرورة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي ،وحرص الكثيرين على اصطحاب الأطفال لمقار اللجان ،حتى يتمكنوا من مشاركة الأباء فى الكرنفالات الوطنية، مما يعمق فكر الانتماء فى نفوسهم والارتباط بالوطن ، ويدربهم على المشاركة السياسية منذ صغرهم ، ومن ناحية أخرى تواصل رؤساء وأعضاء الجاليات المصرية بالخارج، لتيسيير مشاركة كبار السن ،وذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر ،واكد على أن الانتخابات الرئاسية ستشهد صورة مشرفة تبهر أنظار العالم ، .

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد يعقوب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع لبنان: إن المصريين في لبنان على سيشاركون بقوة في هذا الاحتفال الوطني ،كما استعد الناخبين بالاغاني الوطنية ،وتوزيع الإعلام أمام السفارة ، وقمنا بتجهيز أماكن التجمعات للمصريين ،وتوفير وسائل إنتقال لمقار اللجان ، حيث يتواجد لجنة واحدة للانتخاب في بيروت ، وسنبذل جهدنا في الخروج بمظهر يليق بالوطن ، وتوقع مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ، بأن تزداد المشاركة بعد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ، وأن المصريين بالخارج جنود يدافعون عن بلادهم ، ومشاركتهم حق دستوري لكل مصرى ، وأكد جميع اعضاء الاتحاد على دعمهم للوطن ، والوقوف صفا واحدا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية ، واختيار من يملك الخبرة للعبور بمصر فى هذه المرحلة الخطرة التى يمر بها العالم ومنطقة الشرق الاوسط لبر الامان ، موضحاً أنه تم الاتفاق مع عدد من المتطوعين من أبناء الوطن للعمل خلال فترة الانتخابات الرئاسية ، على أن يتولوا استقبال وتنظيم طوابير الناخبين أمام السفارة ، والتأكد من أن الناخبين يحملون ما يكفل لهم الانتخاب ،واستقبال الباصات القادمة من خارج لندن ،وتوزيع الهدايا على الناخبين،وتوزيع الكابات والإعلام ، ورسم علم مصر على وجوه الاطفال، هذا فضلاً عن توفير وجبات سريعه للناخبين القادمين من مناطق بعيدة عن السفارة.

،ووجهت الدكتورة داليا البيلى الخبيرة فى مجال الرقابة والتحليل الدوائي ،استشاري الجودة بالكويت رسالة الى المصريين لحثهم على المشاركة والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،وقالت : المشاركة ضرورة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، ويجب أن نكون جزءا أصيلا من عملية بناء الجمهورية الجديدة ، وذلك من خلال مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية ،فالتصويت ليس مجرد حق بل واجب ووسيلة للتأكيد على أن مصر فى طريقها نحو مستقبل أفضل.