عبدالناصر زيدان:الدنيا مقلوبة في الأهلي والخطيب يحذر كولر.. والمدرب يشترط هذه الصفقات

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن أخر الأخبار والتطورات داخل النادي الأهلي، بعد التعادل أمام سموحة، وقبل مباراة يانج أفريكانز، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

إقرأ أيضًا..

وقال زيدان عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، وجه عدة رسائل تحذيرية للفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني المقررة غدا السبت فى الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، خلال الجلسة العاصفة التى عقدها مع مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق لمناقشته فى أسباب التراجع الكبير فى مستوى الأداء والنتائج مؤخرا.

وأضاف، أن الخطيب شدد خلال الجلسة على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلى وقدرات لاعبيه وجهازهم الفنى.

وأكمل، الخطيب طلب من المدرب السويسري سرعة تصحيح الأوضاع وعودة الروح مرة أخرى حتى تطمئن الجماهير على فريقها، كما تحدث الخطيب فى جلسة ثانية مع لجنة التخطيط عن أسباب تباين المستوى والنتائج للفريق، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة فى الموسم الماضى، وعدم التركيز لدى بعض العناصر، كما أشار إلى أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادى ومحبيه.

وتابع، تم التشديد على المدرب بضرورة الاستماع لجهازه المعاون والآراء من حوله، وعدم غلق أذنيه عن معاونيه داخل الجهاز، وتجنب الدخول فى صدامات مع الجماهير، حتى لا تكون هناك مساحة غضب بينه وبين جماهير النادى، وأن يتحلى بالصبر ويبتعد عن العصبية التى ظهرت عليه فى الفترة الماضية خاصة بعدما رصدت لجنة التخطيط المشادة الأخيرة للمدرب مع أحد جماهير الأهلى عقب مباراة سموحة والتى كادت أن تتطور وهو الأمر الذى أغضب المسؤولين بالنادى بسبب فقدان المدرب التركيز وخروجه عن النص بعدما كان يتمتع بالهدوء والتعامل مع الأمور بعقلانية.

وأردف، أن الخطيب طلب من خالد بيبو مدير الكرة التعامل بحزم مع اللاعبين وتطبيق اللوائح بشكل صارم خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما شهد الفريق عدة تجاوزات من بعض اللاعبين وخروجا عن النص كانت حديث الجميع وسط استغراب من عشاق النادى خاصة أنهم تعودوا على حالة الاستقرار التى كانت تميز الأهلى عن غيره وتساهم فى تحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات.

ويؤدى الأهلى مرانه الختامى اليوم الجمعة على ملعب مباراة يانج أفريكانز وينتظر أن يتم خلال المران مراجعة الخطة التى استقر عليها مارسيل كولر، بجانب تصويب الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها، وفضل الجهاز الفنى الاكتفاء بخوض مران وحيد فى تنزانيا على ملعب المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

وخاض الأهلى صباح أمس مرانًا باستاد التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة لبدء رحلة تنزانيا والتى شهدت التركيز على الجانب البدنى والفنى لضمان جاهزية كل العناصر للمباراة.

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق ومحمد الشناوى كابتن الأهلى المؤتمر الصحفى المقرر اليوم للحديث عن مباراة الأهلى ويانج أفريكانز والرد على كافة الإستفسارات المتعلقة بالمواجهة، فيما يحضر خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة.