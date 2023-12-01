خالد جاد الله: مابولولو لا يصلح لـ الأهلي

شن خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق هجوماً لاذعاً على الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق معبراً عن اندهاشه من انضمامه إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وقال خالد جاد الله في تصريحات تليفزيونية: " الفرنسي أنتوني موديست لا يليق بالنادي الأهلي ومن الواضح في جميع المباريات التي شارك فيها أنه غير جاهز بدنياً و حقق كل شيء من قبل وليس لديه ما يقدمه للفريق ، ولا أعلم من صاحب فكرة ضم مهاجم في الخامس والثلاثين من عمره ، خاصةً أن هذا المركز كان أهم احتياجات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، ولابد من محاسبة من تعاقد معه ".

وأضاف: الأنجولي كريستوفاو مابولولو نجم نادي الاتحاد السكندري رغم تألقه مع زعيم الثغر إلا أنني أرى أنه لا يتناسب مع النادي الأهلي ، فاللعب بالقميص الأحمر يختلف تماماً ، وهناك العديد من التجارب السابقة أثبتت ذلك ، حيث تعاقد النادي مع بعض مهاجمي الأندية الأخرى بالدوري ولم يظهروا بنفس المستوى وفي النهاية رحلوا دون ترك بصمة واضحة".