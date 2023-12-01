سفير مصر بالسعودية: إقبال كبير على التصويت بانتخابات الرئاسة وسط تسهيلات غير مسبوقة

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، إن الجالية تمثل كافة شرائح المجتمع المصري، وهي قطاع عربي من المجتمع المصري، وتعد أكبر جالية مصرية على الصعيد العالمي موجودة في المملكة ، مشيرًا إلى أنه في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، فتحت السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، أبوابهما لاستقبال المصريين الذين احتشدوا على الأبواب، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال مداخلته على قناة إكسترا نيوز، أنه “بمجرد فتح اللجان الانتخابية، وجدنا حماسًا من أبناء الجالية الكرام، ووقوفهم أمام مقر السفارة، وانتظارهم فتح اللجنة، وبدأ تدفق الأعداد بشكل مبشر”، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتجري عملية التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو بموجب جواز السفر.

ونوه إلى أن رئيس اللجنة الانتخابية له سلطة تقديرية في السماح للمواطن المصري بإدلاء بصوته بموجب صورة لبطاقة الرقم القومي، معتبرًا أن التيسيرات غير مسبوقة في الاستحقاقات الانتخابية.

ملحمة وطنية

ونوه إلى أن هناك ملحمة وطنية بين أبناء الجالية المصرية إذ وفروا أكثر من 50 أتوبيس، لينقل أبناء الجالية من مناطق المملكة الشرقية والجنوبية والشمالية، إلى مقر البعثة، لأن المملكة السعودية مترامية الأطراف وعلى مسافات بعيدة، لذا وُفِّرَت الأتوبيسات حتى لا يحمل الناس عناء المواصلات، وهي جهود ذاتية من أبناء الجالية.

وأضاف أن هناك تنظيمًا للمواطنين خارج أسوار السفارة بمساعدة السلطات السعودية، لذا فإنني أتوجه بالشكر لهم لتسهيل العملية الانتخابية على الجالية، مما يدل على متانة وأخوة الدولية، كما يتوافد أبناء الجالية في فرحة للإدلاء بالأصوات الانتخابية.

ووجه، الشكر إلى السفير المصري وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في الرياض، على جهودهم في تسهيل التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم في الخارج، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بمعظم الدول العربية والأجنبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.