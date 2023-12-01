حرم المترو في قبضة الباعة الجائلين.. السريحة ومواقف "التكاتك" يتصدران المشهد

في مشهد عشوائي وفوضوي من الطراز الأول.. تحول حرم المترو بعشرات المحطات إلى أسواق تجارية يفترشها الباعة الجائلون ببضائع على كل شكل ولون على بعد خطوات من ماكينات "التذاكر" مستهدفين الركاب والمارة.

ولعل محطات مترو الخط الأول "المرج-حلوان" هى الشاهد الأمثل على تلك المأساة فمن باعة المناديل والمتسولين، إلى الباعة المفترشين الأرض بمختلف أنواع الفاكهة والجبن والمخبوزات البيتي، وحتى "طشت" البيض كان مكان في صورة حضارية تعبر عن واقع لا نظامي.

لذا قامت بوابة الوفد بجولة حول عدد من محطات المترو لمحطات المترو الأول والثاني لرصد الواقع من قلب الحدث:

محطة المرج



وسط عدد لا يحصى من الباعة الجائلين والتجار، تنزوي محطة المرج مختفية، لا يظهر منها سوى المخارج والمداخل، وراء عدد من الباعة الذين جعلوا همهم الأول على زوار المحطة المقدرين بالآلاف يوميا.

وعلى بعد خطوات من هذا المشهد تكدست عشرات عربات "الميكروباص"، للنقل الداخلى داخل المنطقة، فضلا عن نقل المحافظات والشهيرة بموقف المرج المعروف الذين يقصدهم الملايين من مختلف المناطق.

وللتسول قصة أخرى لا تختلف تفاصيلها كثيرًا عن باقي المحطات وأي تجمع سكاني، فمن المناديل إلى الأطفال والمرضى وكلها مشاهد معهودة لا تستدعى إسهاب الوصف.

مواقف تكاتك



في الوقت الذي تعد فبه محطات مترو الخط الثالث آية يقتدي بها في النظافة والنظام، لم تسلم من قادة التكاتك الذين ارتصفوا الطريق أمام المحطة، لتتحول المخارج إلى مواقف تكاتك بحسب الصورة المرصودة من محطة هشام بركات.