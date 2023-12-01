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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الإجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت تنزانيا لمناقشة التدريبات الخاصة بالمباراة.

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وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.
ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء غدًا على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

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