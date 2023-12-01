الدماطي يطمئن على ترتيبات مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز

عقد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا عدة جلسات مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة وأعضاء الجهاز الإداي، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وحرص الدماطي على التواصل مع طاقم السفارة المصرية في تنزانيا للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية والتنسيق مع الجانب التنزاني لتوفير الأجواء اللازمة للفريق خلال اللقاء.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.