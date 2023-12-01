الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالسفارة السعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ المصريون فى السعودية فى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك عبر 42 لجنه فرعيه. 


كانت السفارة المصرية قد انتهت من إعداد خيام مكيفة  لاستقبال الناخبين، إضافة إلي القاعات الداخلية، وتم توفير خدمة الإنترنت لتشغيل التابلت ، وتجهيز صناديق شفافة لبطاقات الاقتراع، وصناديق  لإبداء الرأي بداخلها، مع توفير عدد من اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأوراق والأدوات اللازمه  للعملية الانتخابية. 
وقام بعض أفراد الجاليه بتوفير الحافلات اللازمه لنقل الناخبين إلى مقر لجنتي الرياض وجدة، تضمنت التعليمات شروط للتصويت منها ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلي أو جوازات السفر المميكنة وعدم حمل الهواتف والحقائب لتسهيل عملية التصويت.

الجريدة الورقية