ملتقى علمى حول المتاحف والاثار والتراث فى كلية الاثار بالفيوم

اعلنت وحدة التعلم الهجين بكلية الآثار بجامعة الفيوم عن تنظيم الملتقى العلمي عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية، والذي سيحاضر فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين في العلوم المختلفة المتعلقة بعلوم المتاحف والآثار والتراث وذلك خلال شهر ديسمبر الحالى ..

يقام الملتقى تحت عنوان "علوم المتاحف والآثار والتراث وعلاقتها بالعلوم الأخرى -إتجاهات حديثة ورؤية مستقبلية" وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار بالفيوم .

واكد الدكتور عبد المنعم محمد مدير وحدة الهجين فى الكلية ان الملتقى يتضمن عدة محاور منها التطبيقات الحديثة للعلوم المختلفة فى المتاحف والاثار والتراث والرؤية المستقبلية لدور العلوم المختلفة فى خدمة الاثار والتراث والكيمياء وعلوم المواد وتطبيقاتها فى الاثار والتراث وايضا علوم النانو وتطبيقاتها فى هذا المجال .

وتطبيقات الطاقة الذرية وعلوم الفيزياء والليزر والحاسب الالى والذكاء الاصطناعى ونظم المعلومات الجغرافية وعلم الميكروبولوجى وعلاقته بالاثار والمتاحف والتراث والبلازما وتطبيقاتها فى مجال الاثار والعلوم الجيوفيزيقية وعلاقتها بالاثار والتراث .

نقابة الاطباء تكرم قيادات الجامعة

ومن جهه اخرى كرمت نقابة أطباء الفيوم الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمدي محمد إبراهيم، عميد كلية الطب، وذلك بمناسبة بدء التنسيق للتعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر بين كلية الطب البشري ونقابة الأطباء بالفيوم بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عثمان، نقيب الأطباء، والدكتور محمد صفاء الدين عرفة، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ووكيل نقابة الأطباء، والدكتور محمود الجبالي، أمين النقابة، والدكتور عزت رزق والدكتورة فاطمة خير، أعضاء مجلس النقابة.