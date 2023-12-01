الساعة بـ 10 آلاف جنيه.. كواليس التحقيق مع شبكة آداب تديرها راقصة بالعجوزة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع راقصة شهيرة تدعى "قشطة" تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب من داخل ملهى ليلي بالعجوزة، وأمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق.

استمعت نيابة الجيزة، لأقوال المتهمين بالشبكة التي تديرها الراقصة، بمنطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين الـ5٠٠٠ لـ١٠٠٠٠ جنيه في الساعة.

وفي البداية أنكرت المتهمات الاتهامات الموجهة إليهم بممارسة أعمال منافية للآداب،

وبتضييق الخناقات ومواجهتهم بالتحريات السرية اعترفت بعضهن بممارسة أنشطة منافية للآداب وأنكر البعض الآخر.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن الراقصة تقود أكثر من 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مبالغ مالية من 5 آلاف جنيه حتى أكثر 10 آلاف جنيه في الساعة.

بدأت الواقعة بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا يفيد قيام راقصة شهيرة تدعى "قشطة" تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب من داخل ملهي ليلي بالعجوزة.

و بإجراء التحريات تبين أن الراقصة تدعي "قشطة" ويعمل معاها 8 سيدات لإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي من داخل ملهي ليلي مجاور لوزارة الشباب والرياضة بالعجوزة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا لارتكابهما الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

انفجار إطار سيارة وراء مصرع شخصين في حادث بالشيخ زايد

لقي شخصين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أعلي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل انفجر إطارها الخلفي فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيده واصطدامها بشخصين مما تسبب في مصرعهما.

وتحفظ رجال الأمن علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلا

انهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.