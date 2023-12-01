سفير مصر في لبنان: تسهيلات لإجراء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال السفير علاء موسى السفير المصري في لبنان، إن هناك عددًا كبيرًا من المصريين في لبنان ونتوقع مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدا أن هناك تسهيلات كبيرة من جانب السفارة لمنع التكدس خلال عملية التصويت.



قال السفير علاء، في تصريحات خاصة لقناة (القاهرة الإخبارية)، إن التصويت متاح في السفارة 12 ساعة يوميًا خلال الثلاثة أيام، وهو ما سيعطي فرصة للناخب الإدلاء بصوته بشكل مريح وسلس، مضيفًا أن أعضاء السفارة يعملون على تسهيل إجراءات الانتخابات وتسريعها بشكل يسمح أن تكون عملية التصويت سلسلة وسهلة والانتهاء منه في فترة وجيزة مما يشجع المواطن على عدم التفكير كثير قبل القدوم ويجد العملية الانتخابية أسهل.



أضاف أن أي مصري مقيم في لبنان من حقه الإدلاء بصوته شرط أن يحمل بطاقة الرقم القومي سارية أو غير سارية أو جواز السفر المميكن .

مشيرا إلى أن السفارة تشجع المواطنين في لبنان من خلال الجالية المصرية على المشاركة في عملية التصويت.



دعا جميع المواطنين الموجودين في لبنان للمشاركة في عملية التصويت مؤكدا أنه حق كفله الدستور المصري للمواطن وعليه أن يمارسه للتعبير عن رأيه ومشاركته في تشكيل مستقبل مصر.



يشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسية 2024 انطلقت في عدد كبير من دول العالم في تمام التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.