القسّام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو بعد مقتل زوجته وطفليه في القصف على غزة

عرضت "كتائب القسام" رسالة فيديو للأسير الإسرائيلي يردن بيباس التي وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد مقتل زوجته وطفليه في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وظهر الأسير بيباس وهو يبكي بحرقة مخاطبا نتنياهو بعد مقتل زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقال "نتنياهو، قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في إسرائيل".

وظهر في الفيديو أيضا صورة - في زاوية الفيديو - تجمع الزوجة والولدين الذين لقوا حتفهم في القصف الإسرائيلي بحسب ما نشرته "القسّام".

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إن ادعاءات حماس بشأن مقتل عائلة بيباس غير مؤكدة حتى الآن".



