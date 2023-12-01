هل يمكن أن يسبب الحليب حب الشباب.. طبيبة تجيب

تم إدراج المنتجات التي تسبب التهاب الجلد وحب الشباب من قبل خبيرة التجميل شاباجي مادييفا.

في مقابلة مع أحد الأطباء، تم ذكر الحليب والمنتجات التي تعتمد عليه ضمن أسباب مشاكل الجلد وأوضحت مادييفا لماذا يمكن أن يسبب الحليب حب الشباب.

وقالت خبيرة التجميلة لإزفستيا: "يفسر ذلك حقيقة أن الهرمونات الموجودة في الحليب تزيد من مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم، ونتيجة لذلك، تؤدي إلى زيادة إنتاج الزهم الذي يسد البصيلات".

كما أضافت أن كثرة تناول الوجبات السريعة يؤدي إلى ظهور حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى، وتحتوي العديد من المنتجات وأطباق الوجبات السريعة على دهون متحولة، والتي تنشط العمليات الالتهابية عند دخولها الجسم - كما يمكن أن يصاب الجلد بالالتهاب.

وفي حديثها عن المنتجات الأخرى التي يكون استهلاكها محفوفًا أيضًا بحب الشباب هي القهوة، والأطعمة الحلوة والمالحة، والأطعمة المقلية.