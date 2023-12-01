الأطعمة الصحية لخفض الكولسترول على الفطور

أحد أفضل خيارات الإفطار لخفض نسبة الكوليسترول في الدم هو دقيق الشوفان الكامل.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وفي الوقت نفسه، يمكن للأطعمة الصحية التي يمكن تناولها على الإفطار أن تساعد في تقليلها.

وقال خبراء من جمعية القلب البريطانية الخيرية الخاصة بالكوليسترول: إن أحد أفضل خيارات الإفطار المفيدة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم هو دقيق الشوفان، ويحتوي الشوفان على شكل من الألياف القابلة للذوبان يسمى بيتا جلوكان في الأمعاء، يشكل بيتا جلوكان هلامًا يمكنه الارتباط بالأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول ووقف امتصاصها في الجسم.

عنصر آخر له تأثير مفيد على مستويات الدهون في الدم هو حمض الأوليك الدهني ويمكن أيضًا تناول المنتجات التي تحتوي عليه (مثل زيت الزيتون وزبدة الفول السوداني وحليب اللوز والكاكاو) على الإفطار.

لمحبي الخبز والزبدة، يوصي الخبراء بإعداد بديل صحي لوجبة الإفطار وتوست الأفوكادو هذه الفاكهة غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تخفض نسبة الكوليسترول، وتحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن والألياف.

ويمكن أيضًا أن تكون الأسماك الزيتية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة لتناول الإفطار من وقت لآخر، ويعزز هذا النوع من الأحماض الدهنية صحة القلب ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد والمفاصل والتوازن الهرموني.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي الخبراء بإدراج النخالة في نظامك الغذائي وفقا للمجلة البريطانية للتغذية، فإن تناول النخالة يرتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض مستويات الكولسترول LDL (ما يسمى بالكوليسترول "الضار" الذي يتراكم في الشرايين ويؤدي إلى تصلب الشرايين).