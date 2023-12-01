خبراء التغذية ينصحون كبار السن بتناول البيض لتقوية جهاز المناعة

وصفت خبيرة التغذية الشهيرة مارجريتا كوروليفا البيض بأنه أحد أفضل الأطعمة في النظام الغذائي لكبار السن.

وأشار الطبيب في مقابلة إلى أنه في غياب التعصب الفردي، يمكن لكبار السن تناول بيضتين دجاج يوميا، موضحة أن المنتج يحافظ بشكل فعال على كتلة العضلات وهذا مهم للغاية في سن الشيخوخة، حيث أن الأنسجة العضلية تضمر بأسرع معدل في سن الشيخوخة.

وبياض البيض يمتصه الجسم بشكل جيد، وإن بروتين المغذيات الكبيرة الذي يحتوي عليه هو المغذيات التي تساعد الجسم على تنفيذ "جميع العمليات الكيميائية الحيوية".

والبروتين يجدد الجسم ويسمح للشخص المسن بدعم عمليات التجديد والتجديد على المستوى الخلوي وقالت كوروليفا لموسكو 24: "البروتين هو كتلة العضلات وقوتها".

أما الصفار فهو مصدر للدهون الضرورية لنشاط الدماغ، وأضافت مارجريتا إلى أن ثلث أنسجة المخ تتكون من الدهون، وإذا كان النظام الغذائي لشخص مسن يفتقر إلى الأطعمة عالية الجودة التي تحتوي على الدهون، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على الوظيفة الإدراكية.

ولفتت خبيرة التغذية إلى أن عادة تناول البيض ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناعة القوية، وعند تقديم هذا المنتج لكبار السن، أن تكوين الجلوبيولين المناعي، الذي يزود الجسم بمناعة دائمة، يحدث مع استخدام الفيتامينات التي تذوب في الدهون ويحتوي صفار البيض على مثل هذه الفيتامينات - على وجه التحديد A، D، E.