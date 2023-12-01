روائع السنباطي| شيرين عبد الوهاب تختتم الحفل بـ "عودت عيني وحيرت قلبي"

صعدت الفنانة شيرين عبد الوهاب مسرح ليلة “روائع السنباطي”، على أنغام أغنية عودت عيني لكوكب الشرق أم كلثوم.

عُرضت “عودت عيني” في 1957 من كلمات أحمد رامي، ألحان رياض السنباطي، ويقول مطلعها "عودت عيني على رؤياك وقلبي سلم لك أمري أشوف هنا عيني في نظرتك لي



والقي نعيم قلبي يوم ما التقيك جنبي وان مر يوم من غير رؤياك



ما ينحسبش من عمري قربك نعيم الروح والعين ونظرتك سحر والهام



وبسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام ان غبت يوم عني أفضل انا وظني



يقربك مني ويبعدك عني واحتار في أمري معاه ومعاك



بجانب أغنية “حيرت قلبي معاك” التي اختتمت بها حفل روائع السنباطي الذي شهد حضور كامل العدد، وحضور فني كبير ومنهم “الموسيقار هاني مهنى، المنتج محسن جابر، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني”.

يجمع حفل “روائع السنباطي” نخبة من نجوم الغناء العربي “شيرين عبدالوهاب، صابر الرباعي، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، فؤاد زبادي، إيمان عبدالغني، أحمد سعد”، مع الأوركسترا الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.