نجم الزمالك السابق: نفسي ارجع للفريق ولو ببلاش

كشف حسام باولو لاعب نادي الزمالك السابق عن رغبته في العودة مجددا لصفوف فريق كرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام باولو في تصريحات ببرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة نادي الزمالك:" اتمنى من المسؤلين في نادي الزمالك تساعدني وانا نفسي أرجع الزمالك والعب تاني ولو ببلاش".

وتابع : "استفدت كثيرا من اللعب للزمالك ويكفيني ارتباط اسمي بهذا الكيان الكبير فااجماهير تعرفني باسم لاعب الزمالك وهذا شرف كبير .

وأوضح باولو انه يتمنى أن ينهي مشواره داخل نادي الزمالك وليس معنى ذلك انه غير قادر على العطاء مؤكدا على رغبته القوية في رد الجميل للنادي والجماهير من خلال الفوز بالبطولات.

وقال باولو أن الفريق مر بظروف صعبة في الفترة الماضية، ومر بمرحلة انتقالية كانت صعبة واتمنى ان يتجاوز لاعبي الزمالك هذه المرحلة .

وأكد لاعب الزمالك السابق أن الدوري لا زال في الملعب مطالبا اللاعبين بضرورة التمسك بالمنافسة على اللقب مهما كانت التحديات.

وأتم حسام باولو حديثه بمطالبة الجماهير في استمرار دعمها الكبير للفريق حتى يحقق كل البطولات فجماهير الزمالك هي الداعم الأول للفريق وقت الاخفاق قبل وقت الانتصارات.