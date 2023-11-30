استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بمقر المجلس، السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له، هدف اللقاء إلى التعرف على إسهامات المجلس القومي للمرأة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، نظراً لدوره الفعال في مختلف العمليات الانتخابية التي جرت في مصر خلال السنوات الماضية.

متابعة الانتخابات الرئاسية

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الدور الذي سيقوم به المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال تواجد متابعيه في جميع المحافظات، كما قدمت شرحاً حول آلية عمل غرفة عمليات المجلس خلال أيام الاقتراع.

مايا مرسي تستقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

من جهته، أشاد السفير الذوادي خلال اللقاء بالدور الهام والفعال للمرأة المصرية ومشاركتها المتميزة التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص بعثة الجامعة على أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.