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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشركة القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

الشركة القابضة لكهرباء
الشركة القابضة لكهرباء مصر

تعلن الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، كلًا حسب النطاق الجغرافي لكل شركة، وذلك من خريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

بالنسبة للمهندسين، تشمل تخصصات: ( كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيمائي ) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، أما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة).

وتشمل تخصصات الفنيين (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

‏ويتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل :
- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائي - كيميائي) عن 30 عاما، ولوظيفة فني عن 28 عاما خلال فترة الإعلان. 
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها. 
- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين. 
على الراغبين للعمل بهذه الوظائف تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر،👇
https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/alljobs 
ويبدأ التقديم لمدة أسبوعين اعتبارا من الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023.

⚠️محتاج تفاصيل ومعلومات أكتر،
👈اسألنا و هنجاوبك على تفاصيل كل المعلومات.

✅ فقط من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر
‏https://linktr.ee/eehcsm

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الجريدة الورقية