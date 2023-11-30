بدء تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة السابعة

أعلن هيئة الأسرى ونادي الأسير، استقبال الدفعة السابعة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل مساء اليوم مقابل بلدية رام الله، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

واحتوت القائمة السادسة من الأسرى الفلسطينيين االتي أفرج عنها، أمس، ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس على أسماء من فلسطينيي 48 الذين يعيشون داخل إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تبادل الأسرى، الجمعة الماضية.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني معًا قائمة الأسيرات الفلسطينيات اللاتي سيطلق سراحهن اليوم وعددهن 15، كما نشر قائمة الأسرى الأطفال وعددهم 15، في حين ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنها ستفرج عن 50 أسيرًا فلسطينيًا.

وكان متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قد قال في وقت سابق اليوم إن حكومته جهزت أسماء 50 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل.

وهذا يعني أن هناك 20 اسما على الأقل لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وأضاف المتحدث أن حركة حماس أفرجت عن 86 محتجزا لديها بينهم 66 إسرائيليا.

ولفت إلى أن حكومته تعتقد أن لدى حماس حاليا 161 محتجزا في الوقت الراهن.

ووافقت حماس في إطار تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين على إطلاق سراح 10 من النساء والأطفال الإسرائيليين كل يوم، علما بأن الهدنة الأصلية انتهت الاثنين.

ولم تشمل الدفعات السابقة أيا من فلسطينيي 48، على اعتبار أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وبالتالي جرى اعتبار أنه لا يحق لحماس المطالبة بالإفراج عنهم.